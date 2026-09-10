💉В Крыму стартовала ежегодная вакцинация против гриппа В этом году планируют привить не менее 60% жителей региона — более 1,1 миллиона человек, из которых около 287 тысяч — дети.
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