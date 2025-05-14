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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Этнические детсады, кинотеатры и прочее, что дальше?

Этнические детсады, кинотеатры и прочее, что дальше?

Куда в Москве не пустят славян? Казалось бы, таких мест нет и не может быть. Но мы ошибаемся. Они таки есть.

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Комментарии
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Полина ЭльАис
Не думала, что такое возможно в моей стране, страшно…
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