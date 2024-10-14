Боец спецназа вспомнил первые дни СВО на Украине: «Жалко, что не успел написать завещание»

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения ГРУ ВС России, старший сержант Дмитрий Кузьмичев, поделился воспоминаниями о начале СВО на Украине.
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