Юрист рассказала о трудовых ограничениях в короткую рабочую неделю

В связи с праздником День защитника Отечества в России сейчас идет короткая рабочая неделя. Какие существуют ограничения по привлечению на работу в праздничные дни для сотрудников на пятидневке и работающих по сменам, прокомментировала юрист по трудовому праву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии