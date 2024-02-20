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Юрист рассказала о трудовых ограничениях в короткую рабочую неделю

Юрист рассказала о трудовых ограничениях в короткую рабочую неделю

В связи с праздником День защитника Отечества в России сейчас идет короткая рабочая неделя. Какие существуют ограничения по привлечению на работу в праздничные дни для сотрудников на пятидневке и работающих по сменам, прокомментировала юрист по трудовому праву.

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