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MSCI допускает понижение статуса Турции на фондовых рынках до пограничного

Индекс-провайдер MSCI допускает понижение статуса Турции с развивающегося до пограничного рынка на фоне обвинений управляющих фондами в «координированной торговле» акциями, сообщает Financial Times.

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