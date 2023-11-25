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О чём на Западе договорились молчать и для чего России нужны индийские рупии

О чём на Западе договорились молчать и для чего России нужны индийские рупии

40K прочитали В конце прошлого, 2022 года и начале 2023 года, в западных СМИ было много обсуждений ценового ограничения на российскую нефть, которое приняла Большая семёрка с подачи США.

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