40K прочитали В конце прошлого, 2022 года и начале 2023 года, в западных СМИ было много обсуждений ценового ограничения на российскую нефть, которое приняла Большая семёрка с подачи США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Партия Санду потерпела полное поражение во втором туре
- "Такого урожая армия РФ ещё никогда не собирала": Запад чуть не подавился, когда в России насчитали количество натовских трофеев
- "Русские, где ваши подвиги?": Запад ухмылялся над Су-57, пока не увидел на нём гигантскую ракету. В НАТО проспали очередной прорыв русских
Свежие комментарии