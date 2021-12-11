В Приангарье третьи сутки подряд умирают по 25 пациентов с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 11 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6644 человека, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.