Уборка после ремонта квартиры в Москве: что нужно знать

Ремонт квартиры — это всегда радостное, но в то же время трудоемкое и затратное мероприятие. Однако, после завершения строительных работ перед владельцами жилья встает задача, которую часто недооценивают — уборка после ремонта.
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