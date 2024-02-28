Орбакайте после отмены выступлений вернулась в Россию ради концерта

Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте благодаря таланту, а также протекции властной матери Аллы Пугачевой в свое время успела сделать блестящую карьеру и теперь является одной из самых известных в нашей стране певиц.
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