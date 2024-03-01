Bild: Публиковавшие запись беседы немецких военных профили в X заблокированы

В немецком сегменте социальной сети Х были заблокированы аккаунты, которые распространяли запись разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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