МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Амурской области. Этот цифровой помощник разработан сервисом бронирования путешествий МТС и предлагает пользователям индивидуальные рекомендации по выбору мест для прогулок, ресторанов и кафе, а также предоставляет информацию об основных достопримечательностях региона.
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