МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Амурской области. Этот цифровой помощник разработан сервисом бронирования путешествий МТС и предлагает пользователям индивидуальные рекомендации по выбору мест для прогулок, ресторанов и кафе, а также предоставляет информацию об основных достопримечательностях региона.