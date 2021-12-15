Происшествия

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На Камчатке сотрудники полиции выявили участников организованной группы, занимающейся незаконной добычей кречетов

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю пресечена деятельность организованной группы, которая занималась нелегальной добычей краснокнижных соколов-кречетов.

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