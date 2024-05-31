Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова

© РИА Новости . Павел ЛисицынСегодня 1,8K прочитали Если ВС РФ из Курской области пойдут на Житомир через Чернигов, а второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками.