5 стильных способов носить юбку-карандаш: идеи нарядов

В 1954 году Кристиан Диор произвел революцию в женской моде, создав первую в мире юбку-карандаш. В магии моды ему удалось не только изобрести совершенно новую форму, но и представить одежду, которая будет подчеркивать фигуру любой женщины.
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