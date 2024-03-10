МИД Польши: часть стран НАТО уже отправила военных на Украину

ИЩ

Иван Щукин

А нам что, нельзя отправить (скрытно) часть наших военных хотя бы к прибалтийским тиграм и чтоб они там шухер навели (а мы понятия не имеем кто это?) и чтоб эти "тигры", с наступлением темноты, прятались бы как крысы по углам!