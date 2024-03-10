РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД Польши: часть стран НАТО уже отправила военных на Украину

МИД Польши: часть стран НАТО уже отправила военных на Украину

REUTERS/Leonhard Foeger Некоторые страны, входящие в Североатлантический альянс, уже отправили своих военных на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого транслировал YouTube-канал Sejm RP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИЩ
Иван Щукин
А нам что, нельзя отправить (скрытно) часть наших военных хотя бы к прибалтийским тиграм и чтоб они там шухер навели (а мы понятия не имеем кто это?) и чтоб эти &quot;тигры&quot;, с наступлением темноты, прятались бы как крысы по углам!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх