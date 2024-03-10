МИД Польши: часть стран НАТО уже отправила военных на Украину

REUTERS/Leonhard Foeger Некоторые страны, входящие в Североатлантический альянс, уже отправили своих военных на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого транслировал YouTube-канал Sejm RP.
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