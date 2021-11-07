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"Упадут в бездну страданий": 3 знака зодиака затянет в лютый водоворот бед в ближайшие дни

"Упадут в бездну страданий": 3 знака зодиака затянет в лютый водоворот бед в ближайшие дни

Астрологи рассказали, каких знаков зодиака затянет водоворот алчности в первые дни ноября. Представители 3 созвездий буквально слетят с катушек, а их фальшь и двуличие будет литься через край.

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