Жители Всеволожского района остались без тепла в 20-градусные морозы – видео

В администрации Ленобласти им посоветовали самоограничить потребление электроэнергии. Жители коттеджных посёлков «Берёзовка», «Мечта» и «Синицыно» во Всеволожском районе Ленинградской области с 6 декабря сидят без электричества.
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