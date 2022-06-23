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Диетолог рассказала, какие овощи лучше есть вареными

Диетолог рассказала, какие овощи лучше есть вареными

Как сообщает радио Sputnik, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с журналистами перечислила овощи, польза от употребления которых может быть выше, если употреблять их после термической обработки .

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