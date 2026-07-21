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Александр Гришин: «Матч за третье место доставил намного больше удовольствия. В финале ЧМ мы увидели неторопливую игру и какие‑то шахматы»

Тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о финале чемпионата мира-2026. Испанская команда обыграла сборную Аргентины в финале ЧМ-2026 (1:0, доп.

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