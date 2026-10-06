На Нижегородской поймали отморозка, жестоко избившего прохожего ради денег

Полиция оперативно задержала преступника, напавшего на прохожего в центре Москвы. В течение суток его нашли и скрутили на Нижегородской.
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