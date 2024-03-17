Великий пост 2024: время для духовного возрождения и самоочищения Елена ГалицкаяС приходом Великого поста 2024 года православные верующие начинают период строгого поста и молитвенного покаяния перед Пасхой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии