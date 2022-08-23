Лиз Трасс готова применить ядерное оружие: Может перепутать кнопку

Элизабет Трасс, которая на данный момент не только является главой британского МИД, но и активно готовится к должности премьер-министра, которую может занять в случае победы на выборах в сентябре, встретилась с представителями консервативной партии.
Элизабет Трасс, которая на данный момент не только является главой британского МИД, но и активно готовится к должности премьер-министра, которую может занять в случае победы на выборах в сентябре, встретилась с представителями консервативной партии.
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