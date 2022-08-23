Царьград

4 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    партизаныНеизвестные расст...
  • Хатламаджиян Мелкон
    Е.... "5034 года" это по прошествии такого времени получит пенсию?Какая пенсия пола...
  • Вера смелых
    К лицу ли царьграду рыться в помойках? Или Малофеев  своим журнахлюстам выдал индульгенцию?...Сбежавшая из Росс...

Лиз Трасс готова применить ядерное оружие: Может перепутать кнопку

Лиз Трасс готова применить ядерное оружие: Может перепутать кнопку

Элизабет Трасс, которая на данный момент не только является главой британского МИД, но и активно готовится к должности премьер-министра, которую может занять в случае победы на выборах в сентябре, встретилась с представителями консервативной партии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх