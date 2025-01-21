Изъятие иностранных активов в России закрепят законодательно

Россия сможет конфисковать активы иностранных граждан из недружественных стран, которые необоснованно изъяли имущество РФ, пишут «Известия», ссылаясь на имеющийся в распоряжении пакет документов, подготовленный ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.