«Известия»: В России зарплаты добровольцев СВО могут освободить от уплаты НДФЛ

Также предполагается, что участники спецоперации смогут не тратиться на пошлину по замене паспорта и водительских правГосдума в октябре может принять закон, разработанный депутатами и сенаторами от «Единой России», который освобождает заработок добровольцев специальной военной операции от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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