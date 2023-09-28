«Известия»: В России зарплаты добровольцев СВО могут освободить от уплаты НДФЛ

Также предполагается, что участники спецоперации смогут не тратиться на пошлину по замене паспорта и водительских правГосдума в октябре может принять закон, разработанный депутатами и сенаторами от «Единой России», который освобождает заработок добровольцев специальной военной операции от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).