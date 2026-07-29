Шэньчжоу и Тяньгун: как два названия раскрывают красоту китайского языка

Китайские космические названия скрывают гораздо больше смысла, чем кажется при обычном переводе. «Шэньчжоу» — название пилотируемого корабля — можно перевести как «Священная ладья», а «Тяньгун» означает «Небесный дворец».
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