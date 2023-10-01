Цзю автоматически стал чемпионом мира по версии WBO после боя Чарло и Альвареса

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе австралиец Тим Цзю стал полноценным чемпионом мира после начала поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.
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