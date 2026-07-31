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«Челси» о вердикте FA по нарушениям при Абрамовиче: «Рады принятию решения по вопросам, о которых клуб сам сообщил. Все разбирательства завершены»

«Челси» высказался об окончании разбирательства Футбольной ассоциации Англии (FA) в связи с финансовыми нарушениями клуба.

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