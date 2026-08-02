Наша страна лишилась выдающегося ученого-селекционера, а виновники его гибели пытаются оправдаться, не выказывая ни капли сожаления или раскаяния.
Ни тени сожаления: избившие выдающегося учёного (умершего после избиения) пытаются «отмазаться», очерняя его
Комментарии
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Александр Салтановский
"обратите внимание на фамилию - реверук - это ж западенская, дедушки, наверное, в бандеровцах ходили. И были сосланы. Надо родословную поднять." Обязательно разобраться и в этом вопросе, всё возможно, таким образом "мстил за дедушку"!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Конечно же "общественный резонанс является мощным инструментом правосудия" (но не "давление" на органы правосудия), главное чтобы в суде подробно разобрались с "историей вопроса" и было бы вынесено справедливое решение о наказании виновных.
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1 м.
Елена Волкова
Государство - это власть! А если власть в большинстве своём прогнила, безнаказанно ворует, как не в себя, творит беспредел в виде вот таких "бизнесменов", которые прикормили тех, кто у власти и не реагирует на их "художества", то кто в этом виноват? Виновато государство в том, что не может, а может не хочет навести порядок! Любой человек, независимо от того, сколько у него бабла, должен знать, что закон для всех одинаков!!! Вот тогда можно верить, что с государством всё в порядке! А что мы видим вокруг нас? Только и слышишь о многомиллиардном воровстве, бандитском беспределе и т.д.. Наказание должно быть более строгим и беспощадным к тому, кто стоит у власти, кто показывает пример всем остальным гражданам - вот тогда народ будет верить такой власти и в её числе - государству!
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1 м.
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