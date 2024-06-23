В США закончился газ: потоки сырья на экспортные заводы СПГ достигли годового минимума

Гордость Вашингтона, его добывающая и перерабатывающая газовая промышленность, дает сбой. Показатели экспорта резко уменьшились в последние дни, что негативно сказывается на ценах и поставках клиентам в Европе, остро нуждающейся в топливе для заполнения хранилищ.