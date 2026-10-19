В Европе продолжаются протестные акции. Во время протестов во Франции погиб еще один человек, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал в отставку, в Италии в Милан, где на выходных произошли погромы, решили направить военных для подкрепления.
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