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В МВД призвали россиян срочно обновить десктопную версию WhatsApp

В МВД призвали россиян срочно обновить десктопную версию WhatsApp

Россиянам, использующим десктопную версию мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), следует как можно быстрее её обновить, сообщили 13 апреля в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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