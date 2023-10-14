Странный летающий автомобиль с барабанами вместо пропеллеров

Компания CycloTech разработала циклороторы: они выглядят как барабаны с прорезями в боковинах и вращаются вокруг своей оси так же, как колеса автомобиля, только не на земле, а в воздухе – воздушные колеса.
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