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За рулем

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Странный летающий автомобиль с барабанами вместо пропеллеров

Странный летающий автомобиль с барабанами вместо пропеллеров

Компания CycloTech разработала циклороторы: они выглядят как барабаны с прорезями в боковинах и вращаются вокруг своей оси так же, как колеса автомобиля, только не на земле, а в воздухе – воздушные колеса.

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