Cуп, который никогда не надоест. Хитрость рецепта в секретной заправке

Почти все супы надоедают семье очень быстро, но наш рецепт настоящий подарок рачительной хозяйке. Он идеально подойдет для повседневных обедов: сытный и с необычным вкусом, который гарантирует ему особая заправка на основе йогурта.
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