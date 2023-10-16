Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Два человека погибли, несколько пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Приморье. Россияне возвращались в Уссурийск после туристической поездки в Китай, рассказали в министерстве ГОЧС края.
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