Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет

pexels.com/PD Стало известно о смерти председателя комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы и главы комитета «За гражданские права» Андрея Бабушкина, сообщает в субботу его коллега Ева Меркачева.