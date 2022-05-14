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Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет

pexels.com/PD Стало известно о смерти председателя комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы и главы комитета «За гражданские права» Андрея Бабушкина, сообщает в субботу его коллега Ева Меркачева.

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