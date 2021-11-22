Максим Траньков и Маргарита Мамун будут ведущими на этапе Гран-при в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун будут ведущими шестого этапа Гран-при Rostelecom Cup.

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