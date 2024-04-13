Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Капец, опять слова об адаптации! НЕ адаптируются не цивилизованные и дикие, неграмотные  "люди" в нашей стране! Откуд...Росгвардия дежури...
  • Nikolay Panaskin
    Ещё один вариант распила бюджетных денег.В Ростовской обла...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Да уж.... "Велика Федора, да...."Тарасова заявила,...

ТАСС: ВСУ использовали малокалиберные бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

ТАСС: ВСУ использовали малокалиберные бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

Во время атаки на Токмак, ВС Украины использовали малокалиберные бомбы наземного базирования (GLSDB), разработанные странами НАТО, об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх