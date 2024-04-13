ТАСС: ВСУ использовали малокалиберные бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

Во время атаки на Токмак, ВС Украины использовали малокалиберные бомбы наземного базирования (GLSDB), разработанные странами НАТО, об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.
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