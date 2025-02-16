Опрос: водители считают, что у машины есть характер

Большинство российских водителей признались, что регулярно разговаривают со своими автомобилями. Как сообщает «Российская газет», аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service провела опрос среди водителей на тему эмоциональных отношений к своим личным автомобилям.
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