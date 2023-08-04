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«Один за всех, и все за одного». Луис Энрике о слухах об уходе из «ПСЖ»

«Один за всех, и все за одного». Луис Энрике о слухах об уходе из «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании, этим летом возглавивший парижан, рассматривает возможность ухода из клуба в том числе из-за ситуации с Килианом Мбаппе.

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