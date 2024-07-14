В Минобороны Южной Осетии рассказали о роли РФ в операции мира

1992-й. Утро 14-го июля. Колонна БТР едет через Рокский тоннель на территорию Южной Осетии. Так началась первая в истории современной России миротворческая операция, которую до сих пор называют образцом урегулирования вооруженных конфликтов.
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