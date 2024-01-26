Концерт скрипичной музыки пройдет в Алматы

Концерт из цикла -ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ГАСО 2023/2024-«Айман Мусахаджаева - приглашает» пройдет 9 февраля 2024 года в 19:00 часов на сцене Большого зала Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла с участием Государственного академического симфонического оркестра РК имени Абдрашева, передает inAlmaty.
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