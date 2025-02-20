Рынок США вырос, несмотря на риски роста инфляции

Американский фондовый рынок в основном вырос, несмотря на опасения ФРС США тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Дональда Трампа могут ухудшить ситуацию с инфляцией и отдалить ее от таргетируемого значения.
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