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Spiegel: Эмир Катара мог отменить встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за ее слов

Spiegel: Эмир Катара мог отменить встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за ее слов

Эмир Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани мог отменить встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая в эфире немецкого телеканала ZDF анонсировала одной из главных тем их переговоров "требования об отказе от спонсирования терроризма".

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Комментарии
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Станислава
Эмир Катара умный образованный человек, о чём он может разговаривать с этой дурой не образованной? Разве, что только посмеяться над этой дурой Бамбук.
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1 д.
С
Станислава
Булат вот этим и занималась.
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1 д.
Валентин Щербаков
Вот на хрена эмиру Катара встречаться с этой нацистской безответственной шлюхой Бербок, дура дурой....
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1 д.

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