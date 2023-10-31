Spiegel: Эмир Катара мог отменить встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за ее слов

Эмир Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани мог отменить встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая в эфире немецкого телеканала ZDF анонсировала одной из главных тем их переговоров "требования об отказе от спонсирования терроризма".
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