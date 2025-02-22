В Архангельске откроется выставка о Фёдоре Абрамове и Великой Отечественной войне

28 февраля в 13:00 в сквере на пересечении улицы Поморской и проспекта Троицкого откроется планшетная выставка «Мы и сегодня живы ими»Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 105-летию со дня рождения писателя Фёдора Абрамова.