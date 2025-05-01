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Снукерист.ру

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О’Салливан вышел в полуфинал на Чемпионате мира и встретится с Чжао

О’Салливан вышел в полуфинал на Чемпионате мира и встретится с Чжао

Ронни О’Салливан одержал уверенную победу над своим менее опытным соперником Сы Цзяхоем и забронировал место в полуфинале на Чемпионате мира, сообщает WST О’Салливан обыграл Сы Цзяхой и вышел в 94-й полуфинал на рейтинговом турнире (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан одержал победу над Сы Цзяхой со счетом 13-9.

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