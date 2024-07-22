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Мантуров: РФ и КНР договорились об обновлении списка значимых проектов

Мантуров: РФ и КНР договорились об обновлении списка значимых проектов

Власти Российской Федерации и Китая договорились об обновлении списка значимых проектов. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров во время заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, передает ТАСС.

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