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Микроавтобус и легковая машина не поделили дорогу в Республике Алтай

Микроавтобус и легковая машина не поделили дорогу в Республике Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковой машины, сообщили в региональном главке МЧС.

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