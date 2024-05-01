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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем весны и труда

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем весны и труда!Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем весны и труда!Первомай по праву может считаться народным праздником: этот день объединяет всех, кто любит свой край, ежедневно трудится на благо региона и страны, искренне заинтересован в процветании и благополучии России.

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