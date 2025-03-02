У троих детей свое жилье, а мать – на улице: «Звоню детям, они от меня только отмахиваются: мама, хватит ныть!»— …За полдня, пока я на работе была, Андрей собрал мои вещи, перевез на съемную квартиру, а в нашей замки поменял, – рассказывает про своего теперь уже бывшего мужа Лидия.