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Гражданочка

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У троих детей свое жилье, а мать – на улице: «Звоню детям, они от меня только отмахиваются: мама, хватит ныть!»

У троих детей свое жилье, а мать – на улице: «Звоню детям, они от меня только отмахиваются: мама, хватит ныть!»

У троих детей свое жилье, а мать – на улице: «Звоню детям, они от меня только отмахиваются: мама, хватит ныть!»— …За полдня, пока я на работе была, Андрей собрал мои вещи, перевез на съемную квартиру, а в нашей замки поменял, – рассказывает про своего теперь уже бывшего мужа Лидия.

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