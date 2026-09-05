Член ОП Машаров: в России проиндексируют страховые и военные пенсии в 2027 году

В России в 2027 году пройдет индексация страховых, социальных и военных пенсий. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
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